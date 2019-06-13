РИАМО - 13 июн. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности двух высокопоставленных сотрудников МВД, причастных к задержанию журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, сообщается на сайте Кремля.

«Освободить от занимаемой должности генерал-майора полиции Юрия Девяткина – начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД РФ по Москве», – говорится в указе.

Тем же указом главы государства уволен генерал-майор полиции Андрей Пучков, который занимал должность начальника управления внутренних дел по Западному административному округу ГУ МВД РФ по Москве.

Голунова задержали 6 июня в Москве по делу о сбыте наркотиков. Суд отправил его под домашний арест. Дело вызвало огромный общественный резонанс и было взято на контроль общественниками, главком МВД и СК. 11 июня в отношении Голунова было прекращено уголовное дело из-за недоказанности его участия в совершении преступления.