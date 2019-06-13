РИАМО - 13 июн. Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова в четверг презентовала проект «Лето в Подмосковье», основная задача которого - привлечь туристов в небольшие города региона, передает корреспондент РИАМО.

Мероприятие проходит на территории Государственного историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина в Больших Вяземах.

«Задача номер один - чтобы наши города были максимально благоустроены, с инфраструктурой, кафе, рестораны и, конечно, гостиницы. В больших городах они уже появляются. Мы должны пригласить как можно больше людей. Мы видим, что бизнес уже заинтересовался. Открытие гостиниц, ресторанов в маленьких городах является развитием экономики. Мы сегодня ставим цель - уговорить туриста остаться в Подмосковье, для этого очень много сделано», - сказала Виртуозова.

Вице-губернатор рассказала, что Московская область начала сотрудничать с другими регионами, в частности, появился первый межрегиональный маршрут.

«Мы начали сотрудничать с другими соседними регионами, разработали и надеемся - он будет работать - первый межрегиональный маршрут с Тулой - Серпухов-Поленово. Поленово - абсолютно чудесное место, из Серпухова либо по воде, либо по дороге можно добраться в Поленово», - подчеркнула Виртуозова.

Она также отметила значимость портала «Путеводитель по Подмосковью».

В Московской области стартовал проект «Лето в Подмосковье», в регионе подготовлены туристические маршруты и разнообразные мероприятия.

Будут в регионе проходить и события под брендом «Подмосковные вечера», мероприятия пройдут в каждом муниципалитете.

Так, в регионе пройдут фестиваль Чайковского и «Славянское подворье». В августе настоящих гурманов ожидают два крупных события – Всероссийский агрофестиваль в Истре и гастрофест в Пушкинском округе.

Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) также запустило новый специальный проект «Лето в Подмосковье», жители и гости региона теперь могут больше узнать об интересных местах Подмосковья, где можно с пользой провести лето.

РИАМО подготовило путеводитель по наиболее посещаемым туристами городам и объектам Подмосковья. В числе городов - Сергиев Посад, Дмитров, Клин, Волоколамск, Можайск, Павловский Посад, Коломна, Чехов, Серпухов и другие. У каждого города своя отдельная страница. Выбрав на карте региона город и кликнув на него, пользователь может открыть нужную страницу.

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