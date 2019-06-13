РИАМО - 13 июн. Порядка 150 человек вывели из офисного здания на улице Русаковская в Северо-Восточном округе Москвы, где произошла вспышка жировых отложений с последующим загоранием проводки, к настоящему времени возгорание ликвидировали, говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МЧС РФ.

Сообщение о пожаре на улице Русаковская, дом 13, поступило в 12:14 в четверг. Произошла вспышка жировых отложений в вентиляционном коробе на первом этаже десятиэтажного административного здания с последующим горением электропроводки на площади 1 квадратный метр. Согласно данным открытых источников, по указанному адресу расположен офисно-деловой центр «Бородино Плаза».

«В целях безопасности до прибытия пожарно-спасательных подразделений администрация объекта вывела из здания порядка 150 человек. В 12:44 возгорание было ликвидировано», – говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших не поступало.

Более 1,2 тыс человек эвакуировали из столичного ТРЦ «Щука»>>