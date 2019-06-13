РИАМО – 13 июн. Аэропорт «Домодедово» открыл дополнительный заезд на многоуровневый паркинг (Р2) с эстакады, теперь автомобилисты могут попасть на Р2 независимо от того, через какой шлагбаум они въехали на привокзальную площадь, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

«С открытием нового въезда парковаться в аэропорту стало удобнее. Заехать на P2 теперь можно как через первый этаж – с дороги, огибающей паркинг, так и через четвертый – с эстакады, примыкающей к терминалу. На этих же уровнях расположены выезды с парковки», – отмечается в сообщении.

Многоуровневый паркинг (P2) вместимостью почти 1,5 тысячи мест находится напротив пассажирского терминала и соединен с ним пешеходной галереей.

«Он был введен в эксплуатацию в июне 2018 года к чемпионату мира по футболу. За первые четыре месяца 2019 года Р2 обслужил около 150 тысяч автомобилей», – подчеркивается в сообщении.