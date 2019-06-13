РИАМО - 13 июн. Госадмтехнадзор добился устранения 415 нарушений чистоты на вылетных магистралях Подмосковья с начала 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Инспекторы проверяют состояние придорожной инфраструктуры с точки зрения соблюдения ответственными организациями областных правил чистоты, порядка и благоустройства.

«Благодаря действиям инспекторов с начала года было удалено более 150 аварийных и сухостойных деревьев, приведено в порядок более 140 территорий, прилегающие к объектам полосах отвода дорог, приведены в порядок более 20 остановочных павильонов, почти 40 фасадов зданий и сооружений, 24 объекта рекламы, демонтировано 279 незаконно размещенных средств размещения информации», – сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Кроме того, привели в порядок девять участков с барьерными ограждениями и шумозащитными экранами и ликвидировали 29 самовольно установленных объектов торговли.

В регионе проводится большая работа по благоустройству 10 крупнейших транспортных автомобильных артерий: Новорязанское, Егорьевское, Дмитровское, Щелковское, Волоколамское, Носовихинское, Пятницкое, Ярославское, Старое Симферопольское шоссе и автотрасса М-7 «Волга».