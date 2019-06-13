РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 июн. В микрорайоне Львовский подмосковного Подольска 24 июня проведут День Олимпиады, в рамках которого для детей пройдут веселые старты и эстафеты, сообщается на сайте ДК «Металлург».

«В Доме культуры «Металлург» микрорайона Львовский 24 июня проведут День Олимпиады. На спортивной площадке, которая находится за ДК, пройдут веселые старты, эстафеты для детей. Участникам и гостям мероприятия будут представлены виды спорта, входящие в программу летних Олимпийских игр», – говорится в сообщении.

Начнется спортивное мероприятие 24 июня в 11:00 по адресу: микрорайон Львовский, улица Горького, дом №5. Вход свободный.