РИАМО - 13 июн. Свыше 1 миллиона жителей Подмосковья приняли участие в оценке качества образования региона за прошедший учебный год, среди них ученики и их родители, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Около 70% участников – учащиеся 3-9 классов, которые выполняли региональные диагностические работы», – пояснила Забралова.

По ее словам, собрать данные стало возможным за счет интеграции системы ДИТ («Диагностика и тестирование») в школьный портал.

«Диагностические работы входят в единую систему оценки качества образования Московской области. Выполнить их могут все дети, зарегистрированные в школьном портале. Таким образом мы выявляем объективный уровень знаний школьников, а также получаем ценную информацию о том, что необходимо скорректировать в учебной программе», – отметила Забралова.

В минувшем учебном году в электронном виде также провели 2,5 миллиона независимых тестирований учащихся по различным предметам школьной программы, а для родителей организовано 85 тысяч анкетирований. С помощью независимого тестирования школьники могут в любой момент самостоятельно проверить свои знания по математике, русскому и английскому языкам, окружающему миру, географии, истории, литературе, обществознанию, физике, химии, биологии и информатике.

«Все очень просто: ученик заходит в раздел «Тестирование» на школьном портале и выбирает любой предмет, тему и проверяет себя. Результаты ребенка увидят и родители в своих личных профилях. Кроме того, родители могут повлиять на качество образования детей с помощью участия в онлайн-опросах на школьном портале. Учет их пожеланий и ожиданий также входит в систему независимой оценки школьного образования», – пояснила Забралова.

Школьный портал Московской области запустили в 2015 году. На сегодня благодаря этой системе от бумажных журналов отказались все школы Подмосковья.