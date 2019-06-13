РИАМО - 13 июн. Министерство культуры Московской области и Третьяковская галерея этим летом планируют подписать соглашение о сотрудничестве, сообщила журналистам в четверг министр культуры Подмосковья Нармин Ширалиева.

В четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с министром культуры Подмосковья Нармин Ширалиевой и генеральным директором Третьяковской галереи Зельфирой Трегуловой. В ходе встречи они обсудили вопрос о сотрудничестве Третьяковки с музеями Московской области.

«Соглашение (о сотрудничестве с Третьяковской галереей - ред.), мы надеемся, что подпишем в течение лета, чтобы осенью начать уже запускать, внедрять образовательные и социальные программы», - сказала Ширалиева.

Она отметила, что сейчас музеи становятся общественными площадками для молодежи.

«Нам нужно, чтобы все наши объекты культуры, в частности, музеи становились более близкими, более посещаемыми. Это во-первых. А во-вторых, креатив по интереснейшим выставкам. Для нас, конечно, огромной честью будет принять выставку из собрания Третьяковской галереи», - заключила Ширалиева.