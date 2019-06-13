РИАМО - 13 июн. Тесное взаимодействие комитета по конкурентной политике Московской области с профильными ведомствами позволяет успешно проводить цифровизацию системы государственного управления, именно Подмосковье впервые в стране проводит торги по недропользованию в электронной форме, говорится в сообщении пресс-службы регионального комитета по конкурентной политике.

«В начале июня комитетом совместно с министерством экологии Московской области объявлены электронные торги по недропользованию по трем участкам для добычи песка и песчано-гравийных пород: в Рузском городском округе – участки площадью 70,5 гектаров и 50,5 гектаров, в Дмитровском городском округе - участок площадью 6,5 гектаров», - говорится в сообщении.

Прием заявок на участие в электронных торгах по недрам продлится до 12 июля. Наиболее подробную информацию можно найти на Едином портале торгов Московской области.

Для участия в электронных торгах по недропользованию необходимо подать заявку на электронной площадке «РТС-тендер».

В прошлом году президент России Владимир Путин подписал указ, которым поставил перед правительством цели до 2024 года. Данные цели прописали в 12 национальных проектах, в их число входит и нацпроект «Цифровая экономика».

Ранее президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф назвал Московскую область одним из лидеров цифровизации в стране и подчеркнул, что опыт региона в данной сфере является самым продвинутым.