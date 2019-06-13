РИАМО - 13 июн. Аграрии Подмосковья намерены в 2019 году вырастить в открытом грунте более 5 тысяч тонн салатов и других видов зелени, крупными производителями зелени в регионе являются «Грин салат Агро» и «Дмитровские овощи», говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В Московской области начался сбор зеленных культур в открытом грунте. В магазинах региона и столицы уже можно купить подмосковные свежие шпинат, укроп, ревень, петрушку, щавель, разнообразные салаты, в том числе и рукколу. В этом году наши аграрии планируют произвести более 5 тысяч тонн салатов и других зеленных культур», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Крупными производителями по выращиванию зеленных культур в Подмосковье являются «Грин салат Агро» Талдомского округа и группа компаний «Дмитровские овощи».

«Дмитровские овощи» собрали на сегодняшний день порядка 70 тонн салата. Всего они посадили в этом году 110 гектаров зеленных культур и планируют собрать за сезон около 2,8 тысячи тонн. «Грин салат Агро» начнут собирать чуть позже, по прогнозам, у них будет в этом году более 1,5 тысяч тонн зеленого салата», — отметил Разин.

Он добавил, что к сбору зеленных культур также приступили и менее крупные сельхозпроизводители. К примеру, в хозяйстве «Терра-Верде» собрали более 10 тонн шпината и планируют за сезон собрать более 100 тонн урожая салата в открытом и защищенном грунте.