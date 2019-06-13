РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 июн. В микрорайоне Львовский подмосковного Подольска 21 июня проведут акцию «Свеча памяти», участники акции зажгут свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте Дома культуры «Металлург».

22 июня 1941 года немецкая армия вторглась на территорию СССР и началась Великая Отечественная война, в которой погибли около 27 миллионов советских граждан.

«В память об этой трагической дате участники акции «Свеча памяти» в микрорайоне Львовский 21 июня соберутся вместе, зажгут свечи и почтут память всех, кто принял на себя ужас войны и ковал всеобщую победу над врагом, не дожив до сегодняшнего дня», – говорится в сообщении.

Акция начнется в 20:00 и будет проходить по адресу: микрорайон Львовский, улица Горького, дом №5.