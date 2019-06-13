РИАМО - 13 июн. Специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям на пассажирском терминале международного аэропорта «Внуково» при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля ручной клади пассажира, прибывшего рейсом из Таджикистана, была выявлена фасоль сушеная, на которую действуют временные ограничения на ввоз, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В результате досмотра подкарантинной продукции, обнаружен карантинный объект, отсутствующий на территории Евразийского экономического союза, а именно четырехпятнистая зерновка в жизнеспособном состоянии, что в дальнейшем подтверждено результатом лабораторной экспертизы, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений», – отмечается в сообщении.

В соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации данная подкарантинная продукция запрещена к ввозу и уничтожена.

Четырехпятнистая зерновка - жук небольшого размера из рода Callosobruchus, входит в список карантинных организмов, отсутствующих в РФ. Повреждает различные зернобобовые в поле и при хранении, распространяют болезнетворные бактерии, вызывает опасные расстройства пищеварения у человека и домашних животных.