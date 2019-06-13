РИАМО – 13 июн. В начале следующей недели в Подмосковье и Москве будет снова жарко, максимальная температура поднимется почти до плюс 30 градусов, до этого на выходных в регионе ожидаются грозы и сильный порывистый ветер, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«В понедельник, 17 июня, <…> без осадков, ночью - 9-14 градусов, днем – 21-26 градусов. Во вторник, 18 июня, местами небольшой кратковременный дождь, ночью – 11-16 градусов, днем – 23-28», – говорится в сообщении.

До этого, в ночь на 14 июня, в Москве будет 9-11 градусов, в центре города – 13-15, по области – 6-11, местами до плюс 1 градуса. Ожидаются небольшие, местами умеренные дожди с грозами и порывами ветра до 12-17 метров в секунду. Максимальная температура составит плюс 24-26 градусов в столице и 23-28 градусов в Подмосковье.

Дожди продолжатся 15 июня, также прогнозируется гроза с порывами ветра до 12-17 метров в секунду. Температура не опустится ниже 15-17 градусов в Москве и 12-17 в области. Днем пройдет небольшой дождь, 20-22 в столице и 18-23 в Подмосковье.

Шестнадцатого июня дождей не ожидается. Ночью в столице будет 11-13 градусов, в Подмосковье – 8-13. Днем 22-24 в мегаполисе, 19-24 – в Московской области.

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