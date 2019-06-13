РИАМО - 13 июн. Специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям приостановили оформление партии живых устриц, поступившей в Московский регион из Марокко, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям в аэропорту «Внуково» на пограничном контрольном ветеринарном пункте ООО «Внуково - Карго» было приостановлено оформление партии живых устриц, весом 700 килограммов, поступившей из Марокко в сопровождении разрешения Россельхознадзора на ввоз, копии ветеринарного сертификата и авианакладной», – отмечается в сообщении.

При проведении ветеринарного контроля установлено отсутствие оригинала ветеринарного сертификата на подконтрольный груз.

Груз оформлен после предоставления оригинала ветеринарного сертификата.