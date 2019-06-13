РИАМО – 13 июн. В Москве согласовали проект новой автозаправки на 41-м километре Киевского шоссе, комплекс будет оснащен десятью колонками для заправки жидким топливом и двумя – для газового горючего, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, проектом предусмотрена заправка как бензином, так и газом, а также мойка самообслуживания.

«Москва много вкладывает в развитие дорожной инфраструктуры, о чем неоднократно говорил мэр Сергей Собянин. В утвержденном Москомархитектурой проекте обозначен весь комплекс услуг заправочных комплексов, вплоть до магазина и кафе», – отметил Кузнецов.

Комплекс будет оснащен десятью колонками для заправки жидким топливом и двумя – для газового горючего.

«Каждый из набора колонок расположится под своим укрепленным противопожарным навесом. Мойка самообслуживания рассчитана на шесть мест: четыре под навесом и два открытых», – поясняется в материале.

Общая площадь комплекса составит около 900 квадратных метров. Здание будет выполнено из сэндвич-панелей с негорючим утеплителем, а их полное заводское производство гарантирует скорость и качество монтажа.

«Проектировщик: ООО «СтройМонтаж». Заказчик: ООО «Аренда-Групп», – резюмируется в сообщении.