РИАМО - 13 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев, министр культуры региона Нармин Ширалиева и гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в четверг обсудили сотрудничество Третьяковки с музеями Подмосковья, передает корреспондент РИАМО.

Воробьев поблагодарил Трегулову за посещение «Нового Иерусалима».

«Спасибо большое, что вы приехали в «Новый Иерусалим», посетили наш музей. Мы стараемся привнести что-то новое в него, привлекаем различных специалистов. В Красноярске есть художник – земляк мой Николай Рыбаков – может быть, вы слышали? Он в Питере выставляется в ближайшее время – современное искусство, живопись, хотим его пригласить в «Новый Иерусалим». Знаю, что вы консультируете нас, помогаете и советуете нам, участвуете», - сказал Воробьев.

Трегулова в свою очередь рассказала, что в ходе встречи речь шла о сотрудничестве Третьяковской галереи с музеями Московской области.

«Речь идет в первую очередь о музее «Новый Иерусалим», серпуховском музее и о музее Троице-Сергиевой лавры», - отметила Трегулова.

Она добавила, что Третьяковская галерея готова делать совместные образовательные проекты и выставки, а также планирует оказывать консультативную помощь.