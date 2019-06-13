РИАМО - 13 июн. На юго-западе Москвы завершается строительство bmx-велодрома в районе Ясенево на улице Тарусская для спортивной школы олимпийского резерва «Нагорная», говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«В настоящее время строители заканчивают работы по благоустройству и посеву газона, монтаж оборудования в административно-бытовом корпусе. Ввод в эксплуатацию планируется летом этого года», – отметил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

На участке размещены стартовая машина на восемь дорожек, двухэтажный административно-бытовой корпус и трасса длиной 320 метров.

В административно-бытовом корпусе разместятся кабинеты тренеров и персонала, помещения для хранения инвентаря, велосипедов, мототехники, велоремонтная мастерская. Со второго этажа здания можно будет выйти на стартовую площадку.

«Велодром этого класса предназначен для тренировочных занятий и проведения соревнований на районном уровне для возрастных групп от 5 до 17 лет в соответствии с требованиями международной любительской ассоциации велоспорта. В этом году мы планируем ввести в эксплуатацию еще один bmx-велодром в районе Печатники на улице Гурьянова, владение 10, строение 1. Это уникальные для Москвы объекты, аналогов им в столице в настоящее время нет», – подчеркнул Бочкарев.