РИАМО - 13 июн. Женщина попала в больницу с колото-резаным ранением после конфликта со своим знакомым в Истре, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

12 июня в 17:48 в деревне Кострово городского округа бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением в больницу доставлена и госпитализирована женщина 1974 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в ОМВД знакомый потерпевшей ранее судимый. Преступление совершено на почве неприязненных отношений, в ссоре», – сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.