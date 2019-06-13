РИАМО - 13 июн. Правительство Москвы одобрило внесение изменений в правила землепользования и застройки для участков в поселение Кленовское, Десеновское и поселок Ватутинки, где возведут новые культурные центры, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, развитие территорий новой Москвы – одно из приоритетных направлений работы столичных властей в соответствии с поручением мэра Сергея Собянина. Старейшие учреждения культуры в поселениях не отвечают утвержденным требованиям, предъявляемым к московским культурным центрам.

«На месте культурного центра «Ватутинки», который давно нуждается в капитальном ремонте, появится новый современный трехэтажный Дом культуры площадью 6090 квадратных метров. Новый трехэтажный культурный центр площадью 7770 квадратных метров появится также в поселении Кленовское», – заявила Княжевская.

Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Председатель Москомархитектуры отметила, что строительство новых и реконструкция существующих культурных центров – то, что необходимо местным жителям.

«В новых Домах культуры будут созданы комфортные условия для проведения досуга местных жителей, которым откроется большой выбор различных секций и детских развивающих кружков. Помимо этого, оба объекта будут приспособлены для нужд маломобильных посетителей, на их территории также организуют машино-места, выполнят работы по благоустройству и установят детские игровые элементы», – заверила она.