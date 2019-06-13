РИАМО - 13 июн. Полицейские расследуют кражу дорогостоящего автомобиля в Щелкове, ведется розыск преступника и машины, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

«12 июня в 07:03 в дежурную часть отделения полиции обратился мужчина 1959 года рождения с заявлением о том, что от дома в Щелкове неизвестный похитил его автомашину Toyota RAV4 2017 года выпуска», – отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что сумма ущерба составила свыше 2,1 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-разыскные мероприятия.