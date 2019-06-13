РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 июн. Тематический спектакль о правилах дорожного движения показали родителям воспитанники детского сада №33 подмосковного Подольска, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

«Воспитанники детского сада №33 «Аленушка» в Подольске под руководством педагогов показали постановку тематического спектакля по мотивам русской народной сказки «Колобок», герои которого рассказали зрителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Зрителями сказки про ПДД стали не только сами малыши, посещающие сад, но и их родители, которым тоже не помешает лишний раз напомнить о дорожной безопасности», – говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД, присутствующие на спектакле, после его окончания провели профилактическую беседу с родителями, обратив особое внимание на правила перевозки детей в автомобиле.

На территории Московской области в период с 1 июня по 1 сентября проходит социальная кампания «Маленький пассажир – большая ответственность», направленная на снижение дорожного травматизма среди детей-пассажиров.