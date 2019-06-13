РИАМО - 13 июн. Специально для фестиваля 2019 разработчики придумали новинку – AR-открытки «Времена и эпохи», это полиграфия с использованием технологии дополненной реальности, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Всего выпущено три тематических набора открыток: эпоха викингов, рыцарское Средневековье и XVII век. В каждом наборе – по четыре открытки, но виртуальных исторических героев можно собрать гораздо больше! Сложив вместе две и четыре открытки из одного набора, можно открыть дополнительных героев или артефакты. Например, драккар», – отмечается в сообщении.

Благодаря открыткам можно собрать коллекцию исторических героев (прекрасную даму, шута, стрельца и многих других) и сфотографироваться с ними на улицах Москвы.

«В исторических торговых лавках на площадках фестиваля (обозначены на сайте и в навигационном приложении), а также в интернет-магазине фестиваля покупайте открытки с виртуальными героями. Скачайте приложение «Времена и эпохи. AR». На обратной стороне открытки найдите метку в углу и покажите ее приложению. В каталоге прочитайте историю героя, фотографируйте его на площадках и отправляйте друзьям», – добавляется в материале.

Открытки можно будет приобрести в интернет-магазине и после завершения фестиваля.

Фестиваль «Времена и Эпохи», за 9 лет ставший московской летней традицией, в этом году проходит с 7 по 16 июня. Городское событие, когда-то начинавшееся с одной небольшой локации в Коломенском, в этом году разместится на 40 площадках по всему городу.