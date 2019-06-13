РИАМО - 13 июн. Московская областная дума в первом чтении одобрила поправки в закон «О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей», передает в четверг корреспондент РИАМО.

«Проект закона разработан в целях приведения законодательства Московской области (в соответствие – ред.) федеральному закону. Предусмотрено, что общее количество жилых помещений в виде квартир, предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в одном многоквартирном доме не может превышать 25% от общего количества квартир в этом доме», - сказала заместитель министра образования Московской области Людмила Болатаева.

Она добавила, что исключением станут населенные пункты с численностью жителей менее 10 тысяч человек, а также многоквартирные дома, количество квартир в которых составляет менее 10.

С начала года в Московской области собственное жилье получили уже 100 детей-сирот, всего до конца 2019 года в регионе обеспечат жильем 734 человека. На эти цели из бюджета выделены 1,9 миллиарда рублей.