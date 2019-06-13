РИАМО - 13 июн. Сокольническая линия московской подземки работает в штатном режиме, несмотря на появление запаха в перегоне между станциями «Сокольники» и «Красносельская», сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы столичного метро.

«Движение на Сокольнической линии осуществляется по графику, безопасности пассажиров и движению поездов ничего не угрожает. Характерный запах, появившийся в перегоне между станциями «Сокольники» и «Красносельская», затягивало с поверхности. Запах рассеялся», - сказал собеседник агентства.

Московский метрополитен открылся 15 мая 1935 года. В среднем более 8,5 миллионов пассажиров пользуются услугами столичной подземки ежедневно. Каждый день по 15 линиям метрополитена (включая Московское центральное кольцо и Московскую монорельсовую транспортную систему) с 265 станциями пропускается свыше 12 тысяч поездов.