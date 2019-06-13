РИАМО (КОРОЛЕВ) – 13 июн. Команды школ №№16 и 22 из подмосковного Королева стали лучшими среди юных футболистов Подмосковья на соревнованиях «Кожаный Мяч – Кубок Coca-Cola», они отправятся в Смоленск и Волгоград на объединенный всероссийский финал турнира, говорится в сообщении пресс-службы Coca-Cola HBC Россия.

В Королеве на стадионе «Металлист» состоялся областной этап Всероссийских детско-юношеских игр «Кожаный Мяч – Кубок Coca-Cola». Областной финал завершил второй этап Всероссийских соревнований по детскому и юношескому футболу «Кожаный Мяч – Кубок Coca-Cola» в Московской области.

«В финальном матче за первое место среди команд средней возрастной группы «СОШ №22» одержала победу над «СОШ №13», в старшей группе «СОШ №16» обыграла команду «Гимназия №17». Теперь «СОШ №22» сразится с другими лучшими непрофессиональными футболистами со всей страны за главный приз в Смоленске, а «СОШ №16» отправится играть в финале турнира в Волгоград», – говорится в сообщении.

Отборочные матчи юбилейного 55-го сезона турнира начались в марте. На стадионе в Королеве разыграли путевку на финал среди 12 команд.

На протяжении уже более 100 лет участие Coca-Cola в спортивных мероприятиях по всему миру является неотъемлемой частью политики компании. Будучи партнером турнира «Кожаный мяч» с 2009 года, система Coca-Cola в России совместно с министерством спорта РФ ежегодно поддерживает более 50 этапов соревнований по всей стране, превращая их в настоящий праздник.

С каждым годом число болельщиков на трибунах растет: в сезоне 2018 года в развлекательной программе «Кожаного мяча» приняли участие более 66,5 тысячи человек. А сам турнир собрал рекордное количество игроков – более 1,2 миллиона ребят из 3102 школ со всей страны.

Отслеживать результаты соревнований и следить за любимой командой можно на официальном сайте «Кожаного мяча» в режиме онлайн. Здесь же собрана вся полезная информация о правилах и этапах турнира. Подробности активностей для болельщиков можно найти в официальном сообществе турнира «Кожаный мяч — Кубок Coca-Cola» в социальной сети «ВКонтакте». Для тех, кто не сможет прийти поддержать свою команду в финальных матчах турнира, организуют онлайн-трансляцию, доступную с любых мобильных устройств.