РИАМО (РЕУТОВ) - 13 июн. Руководитель проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» в Реутове Анна Бабалова и председатель городского совета депутатов Сергей Епифанов вручили сертификат на 100 тысяч рублей местному музейно-выставочному центру, передает корреспондент Реутовского информагентства.

По сведения агентства, они посетили торжественное открытие новой экспозиции, которая была подготовлена совместно со Всероссийским музеем декоративного искусства и колледжем музыкально-театрального искусства имени Вишневской, при поддержке управления образования муниципалитета.

«Мы знаем, что реутовский музей – активный участник партийных проектов «Историческая память» и «Новая школа»: в их рамках проводятся практические занятия для детей, которые воочию знакомятся с историей нашей страны и по-новому овладевают знаниями школьной программы», – сказал Епифанов.

Он отметил, что открывшуюся выставку уже успели посетить школьники Реутова, отдыхающие в летних оздоровительных лагерях.

Бабалова выразила уверенность, что переданные музею средства помогут его дальнейшему развитию.

«Уже сегодня партийный проект, реализуемый совместно с директором музея, секретарем первичного отделения №6 Антониной Кошкиной, служит привлечению внимания широкого круга общественности к вопросам сохранения исторического и культурного наследия России. Это хороший пример объединения усилий местного отделения партии, государственных институтов охраны и реставрации, общественных объединений, результат совместной работы которых сегодня виден каждому жителю Реутова», – отметила Бабалова.

Партийный проект «Единой России» ставит целью сохранение исторического и культурного наследия России. В его рамках партия инициировала выделение средств из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Культура России», которые направляются на сохранение исторического наследия, проведение реставрации памятников истории и культуры, изучение и сохранение объектов наследия.

В настоящий момент в России насчитывается около 100 тысяч памятников федерального, регионального и местного значения. Каждый второй из них требует срочного капитального ремонта и реставрации.

Федеральным координатором партийного проекта является заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.