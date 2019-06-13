РИАМО - 13 июн. Мужчина нанес своему зятю колото-резаное ранение в Сергиевом Посаде, пострадавшего госпитализировали, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Вечером 11 июня в Сергиевом Посаде на улице Садовая, из квартиры бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением в больницу доставлен и госпитализирован мужчина 1987 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в УМВД тесть потерпевшего 1955 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», – сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.