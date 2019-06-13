РИАМО - 13 июн. В рамках областного молодежного форума «Я - гражданин Подмосковья» состоится пять смен, посвященных разным темам, сообщила журналистам в четверг министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

«В этом году на форуме будет организовано пять смен. Начнем с творческой смены, с 11 по 15 июля», - сказала Плещева.

По ее словам, каждая смена будет иметь свое направление: творчество, предпринимательство, молодые парламентарии, волонтерство и профессиональное образование.

Московский областной молодежный форум «Я - гражданин Подмосковья» в этом году состоится в седьмой раз. Он пройдет с 11 по 31 июля в Волоколамском городском округе.

Программой форума предусмотрены проектно-аналитические тренинги, лекции и дискуссии с лучшими федеральными экспертами и тренерами в области молодежной политики и социального проектирования, а также с руководителями крупнейших общественных и благотворительных организаций.

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