РИАМО - 13 июн. В Подмосковье и Москве на 14 июня объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за высокого риска пожаров и «желтый» уровень из-за грозы и сильных порывов ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» – это третий из четырех уровней опасности, он обозначает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на 33 часа.

«Желтый» – это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду. Его в Подмосковье и Москве объявили из-за грозы и сильного ветра с 09:00 14 июня на 12 часов.

«Оранжевый» уровень опасности погоды из-за высокого риска пожаров объявили на территории Ярославской, Ивановской, Калужской, Тульской. Липецкой, Тамбовской и Воронежской областей. На территории других областей ЦФО действует «желтый» уровень погодной опасности.

В Московском регионе 14 июня будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь, который местами перейдет в умеренный. Прогремит гроза. Порывы ветра местами усилятся до 12-17 метров в секунду. Температура ночью составит 9-11 градусов, днем – 24-26.