РИАМО - 13 июн. В четверг мэр Москвы Сергей Собянин открыл второй участок магистрали Солнцево – Бутово - Варшавское шоссе, включая первый в столице совмещенный автомобильный и метротоннель на пересечении с Калужским шоссе, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Кроме того, был открыт путепровод в районе ТПУ «Столбово», входящий в состав строящейся магистральной улицы МКАД – Коммунарка - Остафьево.

«Мы открываем второй участок новой городской магистрали Солнцево – Бутово - Варшавское шоссе, который радикально улучшит транспортную доступность Коммунарки. В состав этого участка входит первый в Москве совмещенный автомобильный и метротоннель. Сегодня по этому тоннелю пойдут первые машины, а примерно через неделю – и первые поезда метро. Участок Сокольнической линии от Саларьева до Коммунарки с четырьмя станциями построен. Сейчас идут последние приготовления к открытию движения», – сказал Собянин.

Магистраль Солнцево – Бутово - Варшавское шоссе, связывающая Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе, станет дублером юго-западной и южной части МКАД, а также одной из основных артерий транспортного каркаса новой Москвы. Общая протяженность новых дорог с учетом развязок ориентировочно составит 87,4 километра.

Уникальность магистрали заключается в том, что она интегрирована с участком Сокольнической линии метро от станции «Саларьево» до «Коммунарки». Это первый опыт строительства совмещенной автотрассы и линии метро в Москве. Пути метро строятся в створе дороги, выходы из станций будут расположены на обеих сторонах автомагистрали.

Движение транспорта по первому участку магистрали между Киевским и Калужским шоссе было открыто в августе 2018 года.

Строительство второго участка от Калужского шоссе до ТПУ «Столбово» («Коммунарка») было начато в ноябре 2017 года и завершено в июне 2019 года. В его составе построено 7,3 километра дорог, включая 2-километровый совмещенный автомобильный и метротоннель на пересечении с Калужским шоссе. Это уникальное искусственное сооружение состоит из пяти участков, три из которых проходят под основным ходом Калужского шоссе. Еще два участка обеспечивают въезд с Калужского шоссе на магистраль Солнцево – Бутово - Варшавское шоссе и выезд с магистрали на шоссе.

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