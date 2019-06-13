РИАМО - 13 июн. В Подмосковье провели закупку услуг на выполнение второго этапа работ по благоустройству общественных территорий набережной озера Сенеж в городском округе Солнечногорск, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Всего в закупке приняли участие пять компаний, а экономия бюджетных средств по результатам закупки составила чуть более 3 миллионов рублей», – заявила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Набережная озера Сенеж является популярным местом отдыха не только местных жителей, но и туристов. По итогам первого этапа благоустройства здесь появилась современная пешеходная зона, велодорожки, а также места для фотосессий – арки, украшенные тысячами цветов.

«На данном этапе, согласно техническому заданию, будут построены велосипедные, пешеходные и велопешеходные дорожки из высокопрочного бетона, цветного асфальтобетона, а также тротуарной плитки, с устройством бортового камня, металлического борта вдоль покрытия, искусственных «волн» из монолитного декоративного бетона», – отмечается в материале.

Также на набережной появятся малые архитектурные формы, павильоны, ограждения, детское и спортивное оборудование, карманы со скамейками и площадки из каучуковой крошки. В целях обеспечения безопасности отдыхающих набережную планируется оборудовать камерами видеонаблюдения.

Срок выполнения финальных работ на набережной составляет 150 календарных дней со дня заключения муниципального контракта.