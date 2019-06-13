В Москве работает 13 ночных маршрутов автобусов, которые востребованы горожанами после закрытия метро. Чаще всего, с интервалами в 15 минут, ходит автобус «Б» по Садовому кольцу, остальные маршруты можно поймать раз в полчаса. Корреспонденты РИАМО проехали на автобусе «Б» по Садовому кольцу и узнали, куда ночью направляются пассажиры.

На остановке с бомжами и таксистами

Расписание ночных автобусов начинает действовать в Москве после полуночи. У станции метро «Китай-город» пассажиры могут сделать пересадку и доехать до аэропорта «Шереметьево» и спальных районов столицы – метро «Новокосино», «Щелковской» и других.

Мы выбрали один из самых популярных маршрутов – автобус «Б», который курсирует по Садовому кольцу. Кататься на ночных автобусах мы поехали в среду, после 1:00, когда подземка уже закрылась. Пунктом отправления была выбрана остановка у метро «Парк культуры».

В это время на остановке кроме нас оказались молодые ребята, которые ждали такси, и бомж, спавший на лавочке.

Автобус прибыл на «Парк культуры» с задержкой на 8 минут, об изменении времени прибытия сообщалось на табло. Когда мы только пришли на остановку, до отправки было 17 минут, а когда до прибытия оставалось 5 минут, на табло загорелась цифра 13.

Пока мы ждали автобус, таксисты постоянно подъезжали и интересовались, куда нам нужно, что делало ожидание в компании бродяги более спокойным.

Пассажиры о Ленинградском направлении: электрички‑хостелы и стюардессы, как в «Аэрофлоте»>>

Познакомимся?

В автобусе мы оказались около 2 часов ночи. Пассажиров в салоне в этот час немного – около 10 человек. И первое, что бросается в глаза – среди них преимущественно мужчины, но в такое время автобус – не лучшее место для знакомства.

Несколько ребят явно подшофе и прильнули к стеклу, чтобы поспать.

Самым бодрым оказался менеджер по продажам Дмитрий, который с готовностью рассказал, что едет домой с работы.

«Удобно доезжать на автобусе, когда задерживаюсь на работе, бывает и в 3 часа ночи еду. Я ждал 20 минут на Пречистенке, но не жалуюсь, так как понимаю, что пробки могут быть даже ночью», - отметил собеседник.

После остановки «Парк Горького» в автобусе стало шумно – зашли нетрезвые парни, несколько студенческих пар со скейтами, лонгбордами и самокатами.

Как только автобус тронулся, ко мне подошел молодой человек – знакомиться. Он представился Эдуардом и сообщил, что ему 25 лет, он в Москве всего четвертый раз и загулялся в Парке Горького.

«Ничего не знаю про ночные автобусы. С вами хочу познакомиться. Оставь телефончик, а?», - настаивал собеседник, открывая свой смартфон.

На объяснения, что я нахожусь на работе, парень не реагировал, пришлось просто его игнорировать и подходить к вновь вошедшим пассажирам.

Пассажиры о Горьковском направлении МЖД: вокзал‑Нарния, «вечная» шаурма и опасные станции>>

Девушкам небезопасно

Студенты, которые зашли в автобус с самокатом и скейтом у Парка Горького, рассказали, что живут на маршруте автобуса «Б», поэтому часто катаются в нем ночью.

«В это время людей в парке меньше, поэтому мы любим покататься после закрытия метро. Автобусом «Б» пользуемся часто после ночных покатушек.

Бомжи в автобусе встречаются, они воняют, но никого не трогают. Тихо-мирно спят.

Расписание летом соблюдается хорошо, зимой хуже было – смотришь в приложение, автобус подъезжает, а на остановке его нет», - рассказали ребята.

Самым возрастным пассажиром автобуса, который читал книгу, оказался наш коллега – 60-летний Андрей, продюсер на телевидении.

«Я монтировал сюжет ночью, поэтому еду так поздно домой. За руль садиться уставшим не хочется. А маршрут «Б» удобный, он единственный такой в Москве.

Публика здесь разная. Бывают и бомжи, и пьяницы, но я бывший офицер – мне не страшно.

Для девушек, наверное, опасно, хотя серьезных эксцессов на моей памяти не было. Чуть что – можно оперативно связаться с водителем», - поделился опытом журналист.

40 лет под землей: машинист Московского метро о командировках на другую ветку и умении тормозить>>

Ночные свидания

В районе метро «Таганская» в автобус зашел парень без проездного, с бутылкой в руках. Он сел на заднее сидение и участливо на нас смотрел. Оказалось, что он едет на Чистые пруды, чтобы открыть бутылку пива.

«Я еду из дома. К друзьям. Но у меня с собой даже телефона нет, думаю, я и так их найду на Чистых. Ночью каждый раз пользуюсь автобусами. Вообще «бэшку» люблю намного больше, чем метро», - рассказал 26-летний Алексей.

На вопрос не опасно ли ехать одному среди ночи, собеседник ответил: «Вы что?! Это же Москва!».

По его словам, для многих студентов кататься на автобусе – своего рода развлечение, особенно если это автобус Н1, который идет в аэропорт Шереметьево. Некоторые устраивают в нем свидания – едут любоваться самолетами ночью, добавил Леша.

В районе Таганки в автобус сел еще один студент – с книгой о дизайне в руках. Пошли выяснять. Он ехал с дня рождения кузена.

«Я живу на «Римской», поэтому «бэшка» – мой вариант. Еду поздно с дня рождения своего младшего троюродного брата. Автобусами пользуюсь часто», - рассказал 20-летний Илья.

«В последнее время алконавтов стало меньше, чем было раньше», - отметил будущий дизайнер.

Купить «хоть маму родную» и ругаться с охранниками: пассажиры о Курском направлении МЖД>>

Автобус вместо велосипеда

В трех остановках от метро «Сухаревская» в автобус зашли два парня со стаканчиками из «Макдональдса».

«А вам это для курсовой или для диплома? Как вы думаете куда мы едем?», - стали интересоваться ребята.

Оказалось, что 18-летние Артем и Давид едут в компьютерный клуб Black Star gaming на «Сухаревской».

«Мы в нетрезвом виде, на велосипеде кататься в таком состоянии нельзя, поэтому я предложил другу поехать играть в компьютерные игры», - рассказал Артем.

По их словам, алкаши и бомжи в автобусе – привычное дело, иногда водитель их не пускает.

Как выяснилось, больше всего пассажиров в автобусе – в районе «Таганской». На последнем отрезке маршрута, от «Маяковской» до «Парка культуры», людей в салоне заметно поубавилось.

Из тех, кто остался – гламурный парень восточной внешности и нетрезвый мужчина – были явно не расположены к общению.

По ночной Москве без пробок автобус «Б» делает круг меньше чем за час. Свою поездку мы закончили около 3 часов ночи на остановке у метро «Парк культуры», где мирно посапывал все тот же бродяга.