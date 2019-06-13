РИАМО - 13 июн. Ссора двух знакомых закончилась в Истре поножовщиной, одного из них госпитализировали, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Накануне рано утром в городе Дедовск городского округа Истра на улице Ленина бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением в ГБУЗ МО «Дедовская ГБ» доставлен и госпитализирован молодой человек 1997 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в отделение полиции мужчина 1990 года рождения. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре», – сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.