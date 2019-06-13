РИАМО - 13 июн. Сотрудниками ОМВД России по Клину Московской области по подозрению в совершении серии краж и грабежей задержан ранее неоднократно судимый 36-летний местный житель, сообщается на сайте МВД РФ.

В ночное время в селе Демьяново злоумышленник камнем разбил окно церковной лавки, незаконно проник в помещение и похитил золотые и серебряные изделия.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого и задержали его по месту жительства. Мужчина пояснил, что все похищенное имущество продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды», – отмечается в сообщении.

Также выяснилось, что в феврале текущего года он похитил имущество у своих соседей. Для реализации преступного умысла фигурант приставил металлическую лестницу к балкону второго этажа, забрался по ней и через окно проник в квартиру, откуда похитил микроволновую печь.

В апреле, по версии следствия, он неоднократно пытался вынести из торговых точек неоплаченные дезодоранты, мясную и алкогольную продукцию, но во всех случаях был задержан сотрудниками данных организаций.

По совокупности собранных доказательств в настоящее время предполагается причастность задержанного к совершению более 20 краж и грабежей из магазинов, квартир и помещений на территории городского округа Клин.

Возбуждены уголовные дела. По ходатайству следователя задержанному судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление фактических обстоятельств противоправной деятельности», – добавила официальный представитель МВД России Ирина Волк.