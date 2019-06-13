РИАМО - 13 июн. Утром в четверг в столице атмосферное давление повысилось до 1009,7 гектопаскаля, что близко к суточному рекорду в 1009,9 гектопаскаля, установленному в 1956 году, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В 10 и 11 часов атмосферное давление не изменилось, оставаясь на уровне 1009,7 гектопаскаля», — говорится в сообщении.

В течение дня возможны небольшие колебания атмосферного давления, в том числе и в сторону повышения. Поэтому может быть установлен новый рекорд.