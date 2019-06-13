РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июн. На улице Клемента Готвальда в Подольске до 30 августа планируют отремонтировать покрытие на детской площадке, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на ненадлежащее состояние детской площадки на улице Клемента Готвальда. Она отметила, что у дома №7 на площадке поднялось все пластиковое покрытие. Из-за этого дети падают, так как площадка вся в буграх и ямах.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу содержания покрытия на детской игровой площадке по улице Клемента Готвальда и сообщает, что по данной информации был проведен осмотр. Факты подтвердились. Управляющей компанией было проведено обследование состояния покрытия. Ремонтные работы будут проведены в срок до 30 августа», – сказал замглавы администрации округа по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.