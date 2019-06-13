РИАМО - 13 июн. В 2019 году 197 муниципальных унитарных предприятий и хозобществ Подмосковья пройдут аудиторскую проверку, это позволит оптимизировать деятельность предприятий и сократить их издержки, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Аудиторскую проверку в текущем году в рамках работы по повышению эффективности муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ пройдут 197 МУП и хозобществ Подмосковья с выручкой более 50 миллионов рублей. Большая их часть – предприятия ЖКХ. По итогам 2018 года общая выручка предприятий составила порядка 144 миллиардов рублей», – сказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Он добавил, что проведение аудита позволит оптимизировать деятельность предприятий и сократить их издержки, предупредить риск банкротства.

«Это важно, поскольку от деятельности данного сектора предприятий зависит комфорт населения», – подчеркнул Коган.

Аудиторские проверки пройдут на предприятиях 60 муниципальных образований с июня по август. Данные о результатах поступят в министерство имущественных отношений Московской области в сентябре. Ведомство проведет дополнительную проверку финансово-экономических показателей предприятий с учетом риск-ориентированного подхода, после чего будет проведена межведомственная балансовая комиссия по рассмотрению итогов аудита.

В 2018 году был проведен аудит 159 МУП и хозяйственных обществ с выручкой более 100 миллионов рублей. Общая выручка таких предприятий по итогам года составила 126 миллиардов рублей.