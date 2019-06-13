РИАМО – 13 июн. Более 6,2 миллиона нарушений на дорогах Подмосковья обнаружили комплексы фотовидеофиксации с начала года, из них свыше 3 миллионов нарушений пришлось на апрель и май, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Такое число нарушений связано с увеличением пассажиропотока на дорогах региона в весенне-летний сезон. За сутки камерами фиксируется в среднем порядка 42 тысяч нарушений. Больше всего нарушений камеры фиксируют на федеральных вылетных магистралях - на М-7 «Волга» (Горьковское шоссе) и на М-9 «Балтия» (Новорижское шоссе)», – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Комплексы фиксируют превышение скорости, выезд на встречную полосу, движение по обочинам, проезд перекрестков на запрещенный сигнал светофора.

«Наиболее распространенный вид нарушения – превышение скоростного режима», – уточнил Гержик.

По его словам, за пять месяцев этого года на дорогах Московской области наблюдается снижение основных показателей аварийности: количество ДТП сократилось на 8% или 152 происшествий, количество погибших и раненых снизилось на 7% или на 19 человек и на 12% или на 287 человек соответственно.

«За 2018 год комплексами зафиксировано 16 миллионов нарушений правил дорожного движения, в результате чего вынесено 13,6 миллиона постановлений. За первый квартал 2019 года зафиксировано 3,2 миллиона нарушений, по результатам которых вынесено 2,6 миллиона постановлений», – перечисляется в материале.

В местах установки стационарных и использования передвижных комплексов снижение аварийности за прошлый год составило 23,8% (2017 – 1287, 2018 – 981), погибших – 35,2% (2017 – 264, 2018 – 171), раненых – 27,7% (2017 – 1638, 2018 – 1184).

На территории Московской области в целях пресечения правонарушений дорожного движения и снижения смертности на автомобильных дорогах работает более 1,2 тысячи стационарных и 200 передвижных комплексов фотовидеофиксации.

«Все установленные комплексы эксплуатируются ООО «МВС ГРУП» в рамках заключенного концессионного соглашения, при этом комплексы являются государственными и находятся в собственности Московской области», – подчеркивается в сообщении.

Комплексы сертифицированы в качестве средства измерения, имеют действующее свидетельство о метрологической поверке и применяются в соответствии с действующим законодательством, ГОСТами, инструкциями и методическими указаниями о порядке применения этих средств.

«Места установки и режим работы специальных технических средств фотовидеофиксации нарушений ПДД определяются органами ГИБДД с учетом данных о статистике аварийности на участке улично-дорожной сети. Контроль за местами установки комплексов осуществляется через GPS/Glonass координаты», – резюмируется в пресс-релизе.