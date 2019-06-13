РИАМО – 13 июн. Закончились отделочные работы трех лестничных сходов пешеходного перехода с траволаторами через проспект Андропова в столице, для обеспечения доступности перехода для маломобильных групп населения здесь будет установлен лифт, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Мы завершаем отделочные работы трех лестничных сходов пешеходного перехода с траволаторами через проспект Андропова. Полностью завершены работы по монтажу наружного освещения, перекладке линий электрических сетей, водопровода и канализации. Выполняются отделочные работы и остекление пролетного строения», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Строительство надземного пешеходного перехода обеспечит пешеходам беспрепятственное пересечение проспекта Андропова.

«Кроме этого, переход обеспечит выходы к остановкам общественного транспорта и к парку развлечений. Протяженность перехода составит почти 215 метров, высота – 5,4 метра. В переходе установят две ленты траволатора длиной 60 метров и шириной в один метр», – добавляется в материале.

Для обеспечения доступности перехода для маломобильных групп населения здесь будет установлен лифт, на ступени будет нанесено предупреждающее тактильное покрытие.

«Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу на территории развития ОАМО «Завод имени И.А. Лихачева» в первую очередь построить объекты транспортной инфраструктуры. Станция «Технопарк» обеспечивает удобную доступность бизнес-центра, а также других торговых и деловых комплексов вдоль проспекта Андропова», – подчеркнул Бочкарев.