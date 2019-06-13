РИАМО – 13 июн. Устройство скейт-парка общей площадью более 1,5 тысяч квадратных метров ведется на востоке Москвы, работы планируется завершить до осени, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Объект возводится в Детском Черкизовском парке в рамках работ по комплексному благоустройству и озеленению территории площадью более 14 гектар. Дизайн и конфигурация скейт-парка разработаны совместно с профессиональным сообществом спортсменов-скейтбордистов», – заявил Бирюков.

Он уточнил, что новый спортивный объект откроется в северной части Детского Черкизовского парка, рядом со строящимся памп-треком.

«В результате будет сформирован кластер для альтернативных видов спорта, который станет точкой притяжения для детей и молодежи, новой достопримечательностью парка», – подчеркнул Бирюков.

Кроме того, скейт-парк будет находиться в отдалении от других общественных пространств и не помешает тем, кто предпочитает пешие прогулки и спокойный отдых.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что сейчас в Детском Черкизовском парке активно ведутся работы по устройству покрытий дорожно-тропиночной сети, систем освещения и других коммуникаций, оборудованию детских площадок, реконструкции регбийного поля. Территорию дополнительно озеленят: создадут новые цветники, высадят деревья и кустарники.

«Все работы планируется завершить к осени», – заверил Бирюков.