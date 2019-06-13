РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 июн. Арбитражный суд Москвы признал законным предписание Московского областного УФАС России о нарушении закона о закупках Люберецким водоканалом, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее в УФАС поступили жалобы от ООО «Проектно-Строительное Управление 25» на действия АО «Люберецкий Водоканал» при проведении открытых аукционов в электронной форме на выполнение работ по капремонту канализационных коллекторов. По результатам рассмотрения, управление признало жалобы частично обоснованными и выдало АО «Люберецкий Водоканал» предписание об устранении допущенных нарушений. Не согласившись с указанными решением и предписанием, Люберецкий водоканал обратился в суд.

«Арбитражный суд города Москвы поддержал решение и предписание Московского областного УФАС России о нарушении АО «Люберецкий Водоканал» закона о закупках. Суд отказал АО «Люберецкий Водоканал» в удовлетворении требований», - говорится в сообщении.