РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 июн. В микрорайоне Саввино Балашихи после жалобы жительницы убрали мусор возле автобусной остановки на улице Саввинская, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница микрорайона Саввино написала на портал жалобу на плохую уборку на остановочном павильоне. Она отметила, что возле остановки валяется мусор, в том числе на крыше.

«Раменское региональное управление автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» рассмотрело обращение по вопросу очистки остановочного пункта на улице Саввинская автомобильной дороги Железнодорожный - Новый Милет - Торбеево (Вьюнка, 5.725) и сообщает, что данная дорога входит в реестр собственности Подмосковья и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор». Работы по очистке указанного остановочного пункта выполнены. Фото прилагаются», – сказала заместитель начальника Раменского регионального управления автодорог №7 Галина Жданова.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.