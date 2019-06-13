РИАМО – 13 июн. Россияне в случае выигрыша в лотерею миллиона долларов в первую очередь намерены были бы вложить эти деньги в обучение или потратить их на медицинские расходы, передает РИА Новости.

Всероссийский опрос «Ромира» провели в мае, его участниками стали 1,5 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет и старше, проживающие в городах и в сельской местности во всех федеральных округах страны. Соотечественникам задавался вопрос, как бы они распорядились миллионом долларов, выигранным в лотерею.

«Согласно полученным результатам, четверть россиян (25%) вложили бы выигранный в лотерее миллион долларов в себя и своих близких, например, в оплату обучения или медицинских расходов. Столько же опрошенных дали подобный ответ в 2006 году, а семь лет назад немного меньшее количество респондентов были готовы потратить выигрыш подобным образом (21%)», – отмечается в исследовании.

Кроме того, почти столько же россиян в этом году (24%) потратили бы деньги на покупку машины, недвижимости или других предметов роскоши.

«Впрочем, указывает холдинг, эта доля снизилась: в 2006 году и 2012 году этот вариант выбрали бы треть опрошенных (33%). В свою очередь 18% граждан (в 2012 году – 13%, в 2006 году – 12%) положили бы миллион в банк, чтобы жить на проценты», – уточняется в статье.

Также возросла популярность вложения денег в собственный бизнес. Сегодня так поступили бы 15% россиян.

«В предыдущих опросах только по 9% были готовы потратить выигрыш на создание своего дела», – поясняют представители «Ромира».

В путешествие на выигранные деньги отправились бы 5% граждан (в 2012 году – 8%, в 2006 году – 6%). Помимо этого, 4% опрошенных сказали, что отдали бы полученные в качестве выигрыша деньги на благотворительность.

«Это немногим больше, чем в прошлые годы (по 3%). По 1% респондентов сразу прокутил бы все полученные деньги либо вложили бы выигрыш в развитие науки и техники», – добавляет холдинг.