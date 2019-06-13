РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июн. Пять киосков для жарки шашлыков установили возле парка «Елочки» в микрорайоне Кутузово в Подольске к летнему сезону, жители пожаловались на удушливый шышлычный дым, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался на интернет-портале «Добродел», что в микрорайоне Кутузово на улице Сосновая вблизи памятника Михаилу Кутузову в нынешнем году поставили пять киосков, где жарят шашлыки, дым от которых идет в лесопарк «Елочки». По его словам, пожилым людям и детям тяжело дышать этим дымом, когда приходят в парк.

«Объекты некапитального строения размещены на основании разрешения комитета лесного хозяйства Московской области на использование лесного участка», – сказал замглавы городского округа Подольск Алексей Кук.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.