РИАМО - 13 июн. Строительство двух домов по программе реновации планируют завершить в ТиНАО в следующем году, возведение остальных зданий по программе будет закончено до 2025 года, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий города Москвы.

«В новой Москве уже началось строительство двух домов по реновации в поселении Михайлово-Ярцевское. Новостройки возводятся в поселке Шишкин лес, владение 9, корпус 1 и владение 21, корпус 1. Их площади составят 10,9 тысячи квадратных метров и 10,2 тысячи «квадратов»», — сказал руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

Мэр Москвы Сергей Собянин 1 августа 2017 года утвердил программу реновации жилищного фонда. Она предусматривает расселение более 350 тысяч квартир. В программу включено 5173 дома.

Уже утвержден адресный список из 323 стартовых площадок с потенциалом строительства более 4,6 миллиона квадратных метров недвижимости во всех округах Москвы. Список будет пополняться.

Переезды идут в семи округах столицы: Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном, Юго-Восточном.