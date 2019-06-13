РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 июн. Юным пловцам Балашихи вручили награды на соревнованиях, посвященных Дню России, все спортивные мероприятия прошли в универсальном спортивном комплексе «Метеор» имени Донской в микрорайоне Дзержинского, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Соревнования по плаванию стали заключительными в этом учебном году. В них приняли участие 70 учеников четырех возрастных категорий из спортивного клуба «Нептун» и спортивной школы «Метеор». Дети проплыли стометровые дистанции вольным стилем, брасом, на спине, баттерфляем, а также комплексным плаванием.

«Свои старты мы посвящаем различным праздникам, например, Дню народного единства, Дню защитника Отечества, Дню Победы и, конечно же, Дню России. И эти празднования мы всегда стараемся ознаменовать спортивными достижениями. Также сегодня мы чествуем наших выпускников. В этом году (2019 – ред.) их пять», – сказала старший тренер по плаванию спорткомплекса Юлия Сухова.

Она добавила, что юных пловцов наградили медалями и грамотами, а выпускникам вручили благодарственные письма.

Спорткомплекс «Метеор» имени Донской в микрорайоне Дзержинского был построен в 2018 году. Там размещены бассейн площадью 25 на 13,5 метров, тренажерный зал, зал аэробики, секции единоборств, командных видов спорта.