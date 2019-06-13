РИАМО - 13 июн. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович взял на контроль все случаи задержания несовершеннолетних на несанкционированной акции в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщает ТАСС.

Около 1,2 тысячи человек приняли участие в несогласованном марше в поддержку Голунова в Москве 12 июня, более 200 человек было задержано. По данным Общественной наблюдательной комиссии Москвы, задержанные сообщали о многочисленных нарушениях их прав, кроме того, после акции из ОВД по району Алексеевский госпитализировали задержанного подростка.

«Были претензии, что подростков долго держали в автозаке. Было сообщение - не мне непосредственно, - что родителям не сразу сообщали. Потом появилось сообщение про ОВД по району Алексеевский. Сейчас я отправил запрос на имя прокурора Москвы, чтобы разобраться во всех ситуациях задержания несовершеннолетних вчера в Москве, и насколько правомерны были эти задержания, и правомерны ли были действия полицейских уже потом - были ли нарушения и какие», - сказал Бунимович.

Он добавил, что аппарат детского омбудсмена Москвы взял все указанные случаи на контроль.

Журналиста Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве по делу о наркотиках. Он утверждал, что наркотики, которые у него нашли при обыске, были подкинуты. В итоге Голунова отправили под домашний арест.

Одиннадцатого июня глава МВД России Владимир Колокольцев рассказал, что в отношении Голунова прекращено уголовное дело из-за недоказанности его участия в совершении преступления. Голунов был освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения сняты. Полицейские, задержавшие журналиста, отстранены от работы.

Столичные власти ранее согласовали проведение публичной акции в поддержку Голунова на 16 июня.