РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июн. В нынешнем году в микрорайоне Климовск Подольска комплексно благоустроят девять дворовых территорий, проекты представили жителям во время празднования Дня России, сообщается на сайте администрации горокруга.

В День России в микрорайоне Климовск провели с жителями обсуждение вопросов благоустройства возле мобильных информационных пунктов в парке «Дубрава» на Гривно и в Детском парке на Весенней. Теруправление микрорайона представило проекты комплексного благоустройства парков, дворов, реконструкции социальных объектов. Жители заполняли опросные листы, в которых высказали свои пожелания и предложения по улучшению качества городской среды. В дальнейшем их учтут при планировании работ на ближайшую перспективу.

«В планах на 2019 год комплексно благоустроить девять дворовых территорий: пять на Весенней и четыре на Гривно. Всего в микрорайоне Климовск 334 многоквартирных дома, эти дворы объединяют более 54 домов. Планируется отремонтировать внутриквартальные дороги, обустроить парковочные карманы, модернизировать линии уличного освещения», – говорится в сообщении.

Из девяти дворов один благоустроят в рамках реализации пилотного проекта министерства благоустройства Московской области «Реновация дворовых территорий». Обустроят дворовую территорию домов по адресам: улица Ленина, дома №№12 и 12А, 14 и 14А, 16 и 16А, 16Б, улица Победы, дома №№2/18, 4 и 6.

По губернаторской программе «Наше Подмосковье» в Климовске в текущем году установят две детские игровые площадки с видеонаблюдением по адресам: улица Симферопольская, 21, и улица Театральная, 4.

Кроме того, в планах модернизация Октябрьской площади. Там заменят брусчатку, освещение, обустроят тротуары, перекроют существующий проезд и подготовят место под обелиски почетных граждан Климовска.