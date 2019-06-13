РИАМО - 13 июн. Столичные низкопольные трамваи «Витязь-Москва» каждую неделю перевозят более 2,1 миллиона пассажиров, за три месяца этот показатель вырос на 40%, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

«Ежедневно свыше 340 тысяч москвичей выбирают трамваи нового поколения для поездок за их удобство и надежность: транспорт оснащен самым современным оборудованием и полностью адаптирован для комфортного проезда пассажиров, в том числе маломобильных. Сегодня на столичных маршрутах работают более 250 таких трамваев», – сказал главный инженер «Мосгортранса» Павел Хмелев.

Трехсекционные трамваи «Витязь-Москва» впервые вышли на московские улицы в марте 2017 года. Сегодня новые вагоны курсируют по маршрутам на северо-востоке, востоке, юго-востоке, юге и в центре столицы.

Составы оборудованы системой климат-контроля, спутниковой навигацией, камерами видеонаблюдения, бесплатным Wi-Fi, а также USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Кроме того, такие трамваи производят минимальный уровень шума и вибраций – это делает поездки комфортнее, а движение подвижного состава – менее заметным для жителей домов, расположенных у трамвайных линий.

На балансе «Мосгортранса» находятся свыше 800 трамваев, почти половина из них – это современный низкопольный транспорт. Ожидается, что к 2024 году столичный трамвайный парк будет полностью укомплектован трамваями нового поколения.