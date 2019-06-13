РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июн. Волонтеры из Подольска отправили машину с гуманитарной помощью в приют для бездомных людей «Добрый самарянин» в Рузском горокруге, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие – Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Волонтеры Подольского благочиния снова отправили 12 июня помощь приюту «Добрый cамарянин» для людей, оставшихся без дома и находящихся в тяжелой жизненной ситуации, который находится в Рузском городском округе. Машина добропомощи, загруженная одеждой, посудой, бытовой техникой, постельным бельем и другими полезными вещами дошла до места назначения», – говорится в сообщении.

Волонтеры передали всем тем, кто помог собрать необходимое, благодарность от проживающих в приюте. Приют «Добрый cамарянин» для людей, оставшихся без дома и находящихся в тяжелой жизненной ситуации, создан в Рузском городском округе Московской области при храме Воскресения Христова. Руководит им священник Владимир Иванов. Под его пастырским попечением, с Божией помощью, люди постепенно восстанавливаются, шаг за шагом побеждают трудности и возвращаются к нормальной жизни.